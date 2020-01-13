إصابة 4 من القوات العراقية في هجوم لـ"داعش" شمال الأنبار

العراق - (أ ش أ)

أعلن الإعلام الأمني العراقي، إصابة أربعة منتسبين من قوات حرس الحدود بينهم ضابط، في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي، شمال منفذ الوليد في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وأضاف الإعلام الأمني، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، مساء اليوم الاثنين، إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا نقطة لحرس الحدود في منطقة الهبار شمالي منفذ الوليد.

وأضاف أن ذلك أدى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود.