مقتل وإصابة 7 من الشرطة العراقية في هجومين لداعش بالموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية اليوم الاثنين بمقتل ضابط برتبة نقيب، وإصابة ثلاثة جنود في هجوم شنه عناصر داعش شمال غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقال العقيد حسيب الدليمي من إعلام الجيش العراقي إن" عناصر داعش شنوا هجومين على نقطتين للتفتيش في جبال العطشانة/25 كم شمال غرب الموصل/ ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب واصابة ثلاثة جنود، فيما تم اعتقال اثنين من عناصر داعش".

من جانبه، قال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى إن" شرطيا قتل وأصيب اثنان بجروح بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية للشرطة المحلية في مفرق ناحية القيارة/60 كم جنوب الموصل/".

وأوضح أن" القوات الأمنية سارعت بتطويق مكان الانفجار، ونقلت الشرطيين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما سلمت جثة الشرطي للطب العدلي الشرعي بالموصل".

وأضاف العبيدي ان" طبيبا قتل وأصيبت زوجته بجروح اثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزله في منطقة تموز غربي الموصل، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة ".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.