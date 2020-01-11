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بريطانيا تؤكد أن اعتقال سفيرها في طهران ينتهك القوانين الدولية

11:46 م السبت 11 يناير 2020
بريطانيا تؤكد أن اعتقال سفيرها في طهران ينتهك القوانين الدولية

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

وكالات:

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن اعتقال سفيرها في طهران هو انتهاك للقوانين الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

ذكر موقع "إيران انترناشونال"، اعتقال السفير البريطاني في طهران، لعدة ساعات، لمشاركته في الاحتجاجات الطلابية أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران.

ونقل الموقع عن وكالة تسنيم للأنباء، أن السفير البريطاني كان أمام جامعة أمير كبير، وحاضرًا في المسيرات التي انطلقت للاحتجاج على تورط الحرس الثوري في إسقاط الطائرة الأوكرانية الأربعاء الماضي، غرب إيران، ما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، ما تسبب في اعتقاله، ومن ثم إطلاق سراحه بعد ساعات.

دومينيك راب بريطانيا طهران

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