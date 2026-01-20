مباريات الأمس
وقع بشكل رسمي.. مصدر يكشف صفقة جديدة للأهلي تصل لـ 50 مليون

كتب : محمد خيري

11:26 ص 20/01/2026
كشف مصدر مطّلع أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع هادي رياض، مدافع فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار تدعيم الخط الخلفي للفريق.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن اللاعب وقّع على عقود انضمامه للأهلي بشكل رسمي، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع نادي بتروجيت لحسم الصفقة بصورة كاملة.

وأشار إلى أن قيمة الصفقة تتراوح بين 40 و50 مليون جنيه، دون دخول أي لاعبين في الصفقة، على أن يتم الانتهاء من كافة التفاصيل المالية وبنود التعاقد مع بتروجيت اليوم الثلاثاء.

ويملك هادي رياض مسيرة متنوعة، حيث بدأ مشواره الكروي في نادي شربين، ثم تدرج في صفوف وادي دجلة تحت 21 عامًا، قبل الانتقال إلى حرس الحدود، ثم العودة إلى وادي دجلة، وخوض تجربة إعارة مع كفر الشيخ، ليستقر بعدها في صفوف بتروجيت منذ صيف 2021.

وشارك المدافع مع بتروجيت في 16 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، شملت الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس الرابطة، ونجح في تسجيل هدف واحد.

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي صفقات الأهلي هادي رياض

