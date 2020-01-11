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بوتين وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا

01:50 م السبت 11 يناير 2020
بوتين وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا

بوتين وولي عهد أبو ظبي

القاهرة- (وكالات):

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، القضية الليبية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين في هذا الصدد: "تم بحث المسألة الليبية، وأطلع الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي جرت في الثامن من يناير الجاري في إسطنبول، وأعرب عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع".

ومن المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بزيارة إلى موسكو، حيث تلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليبحثان خلالها الأزمة الليبية والوضع في الشرق الأوسط على ضوء تزايد التوتر بين طهران وواشنطن.

وتسعى الحكومة الألمانية عبر مبادرة "عملية برلين" إلى دعم مساعي السلام للمبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، إذ تتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي لوضع الأطر اللازمة لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.

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