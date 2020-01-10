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قائد بالحرس الثوري: العقوبات الأمريكية الجديدة "رمزية"

08:54 م الجمعة 10 يناير 2020
قائد بالحرس الثوري: العقوبات الأمريكية الجديدة "رمزية"

محسن رضائي قائد بالحرس الثوري الإيراني

وكالات:

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني يخضع للعقوبات الأمريكية اليوم الجمعة إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران "رمزية"، وذلك بعدما فرضت واشنطن قيودًا جديدة ردًا على هجوم طهران الصاروخي على أهداف أمريكية في العراق.

وقال محسن رضائي، وهو من بين الموقع ضدهم عقوبات أمريكية، على تويتر "فرض عقوبات إجراء رمزي بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لي لأن هذا الإجراء ليس له أي أثر اقتصادي ولن يوازي وابل الصواريخ (الإيراني على أهداف أمريكية) ولن يحقق الاحترام لواشنطن".

وأضاف "إنه رمزي بالنسبة لي... وأنا فخور بأن أخضع لعقوبات أمريكا".

محسن رضائي الحرس الثوري الإيراني العقوبات الأمريكية إيران واشنطن

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