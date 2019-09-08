وزير المالية السوداني: نعمل لمعالجة بطالة الشباب والإيفاء بمتطلبات الشعب

القاهرة – مصراوي:

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن برنامج بلاده الاقتصادي هدفه الإيفاء بمتطلبات الشعب السوداني، مؤكدًا أنه يعمل لمعالجة بطالة الشباب عبر خطة اقتصادية إسعافية.

وأضاف البدوي، في مؤتمر صحفي، عقده بعد أداء اليمين الدستورية، الأحد، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده تعمل لدفع خطوات السلام، لافتًا إلى أن "هنالك دعم تنموي دولي كبير ولن يتأثر بالعقوبات المفروضة على السودان".

وقبل 3 أيام، أعلن حمدوك تشكيل أول حكومة في البلاد منذ الإطاحة بالبشير. وتضم الحكومة الجديدة كوادر نسائية أبرزهنّ وزيرة الخارجية أسماء عبدالله. كما أعلن حمدوك عن أولويات حكومته.

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المُكلّف عبدالله حمدوك، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعًا مشتركًا عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيرًا، وفق العربية.

كما يُتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.