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الشرطة الهندية: وفاة 21 شخصا في حريق بمصنع للألعاب النارية

07:17 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
الشرطة الهندية: وفاة 21 شخصا في حريق بمصنع للألعاب النارية

الشرطة الهندية - أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ)

أعلن مسؤولو الشرطة الهندية أن 21 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم اليوم الأربعاء جراء حريق داخل مصنع للألعاب النارية شمالي البلاد.

وقال مسؤول الشرطة المحلية أفتار سينج، إن الحريق أتى تماما على المصنع ذي الطابقين في منطقة باتالا بولاية البنجاب.

ويتلقى حوالي 15 مصابا العلاج في مستشفيات قريبة، وحالة سبعة منهم خطيرة.

ومعظم حالات الوفاة كانت لعاملين بالمصنع، بالإضافة إلى مالكه وعدد من المارة.

وقال سينج: "توفى 21 شخصا حتى الآن، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض".

ونقلت شبكة تليفزيون نيودلهي (إن دي تي في) عن شهود عيان أن انفجارا وقع وأعقبه الحريق.

و فتحت السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث. وقالت الشرطة إن المحققين يبحثون إذا ما كان المصنع يعمل بشكل قانوني.

وتنتشر في أنحاء الهند مصانع الألعاب النارية غير القانونية التي تعمل بدون تراخيص، والتي تفتقر لأبسط قواعد السلامة، حيث تقع انفجارات بها بين الحين والآخر.

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