سول:انطلاق أعمال منتدى أمني دولي حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

سول - (أ ش أ):

انطلق منتدى أمني دولي باستضافة وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة إلى جانب عمليات حفظ السلام والأمن الإلكتروني.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة الدفاع في سول، أن مئات المسئولين والخبراء من أكثر من 50 دولة ومنظمة بما في ذلك الأمم المتحدة، اجتمعوا لحضور "حوار سول للدفاع" على مستوى نواب الوزارء في دورته الثامنة والذي سيستمر 3 أيام حتى يوم الجمعة المقبل.

ومن المخطط أن تُعقد جلستان لمجموعة عمل الأمن الإلكتروني في اليوم الأول.. وانطلقت مجموعة عمل الأمن الإلكتروني والتي تعد بمثابة ملتقى للحوار المتعدد الأطراف في 2013 من أجل أن يتمكن مسئولو الدفاع من مشاركة آرائهم وخبراتهم.

وذكرت وزارة الدفاع أن تركيز المجموعة هذا العام سينصب على التغيرات الدولية في الأمن الإلكتروني وتدابير السياسات ذات الصلة لتعزيز القدرات الإلكترونية وإدارة قوات العمل في المجال المعني.

ومن المقرر أن تعقد سول على هامش المنتدى محادثات ثنائية على مستوى نواب الوزراء مع ممثلي 5 دول من آسيا الوسطى في وقت لاحق من اليوم.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الاجتماع الدولي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني ودعم مبادرة الحكومة الكورية "سياسة الجنوب الجديدة.

وأضافت أن المحادثات مع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمخطط لعقدها خلال فترة المنتدى، تهدف إلى تقييم الـ30 عامًا الماضية من التعاون بين كوريا الجنوبية والآسيان وبحث سبل تطوير العلاقات بين الجانبين.