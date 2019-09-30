نجل خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من السعودية وقادتها

القاهرة – مصراوي:

قال نجل الصحفي السعودي، صلاح، إن خصوم وأعداء المملكة العربية السعودية، استغلوا قضية والده للنيل من وطنه وقيادات بلاده.

وأضاف نجل الصحفي السعودي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أكتوبر الماضي، في تغريدة على "تويتر"، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى وفاة والده9 للنيل من المملكة وقياداتها.

وأكد صلاح جمال خاشقجي، أنه لديه مطلق الثقة بقضاء السعودية بتحقيق العدالة بمرتكبي الجريمة النكراء.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في حوار لبرنامج "60 دقيقة"، على قناة CBS الأمريكية، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل خاشقجي باعتباره قائدًا.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أنها تجري تحقيقات في حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي.