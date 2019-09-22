  • عاجل:قائد المنتخب الأبرز.. البدري يستبعد 3 محترفين من قائمة مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    مقتل طفل وإصابة 11 آخرين في انفجار شمال أفغانستان

    12:34 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    مقتل طفل وإصابة 11 آخرين في انفجار شمال أفغانستان

    انفجار شمال أفغانستان

    باروان(أفغانستان) - (د ب أ):

    ذكر مسؤولو أمن أن انفجارا وقع بإقليم باروان شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين بعد ظهر أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

    وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت في قرية "شاه ماست كالاندار".

    وأضاف رحيمي أن الانفجار أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين على الأقل.

    وألقى رحيمي باللوم على حركة طالبان في زرع العبوة الناسفة، لكن مسلحي طالبان لم يعلقوا على الحادث حتى الآن.

    وكثيرا ما تستخدم طالبان العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

    لكن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

    انفجار شمال أفغانستان انفجار مقتل طفل أفغانستان

    الخبر التالى:

    وزير الداخلية السعودي: المملكة أكثر دول العالم مكافحةً للإرهاب والفكر الضال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان