مقتل طفل وإصابة 11 آخرين في انفجار شمال أفغانستان

باروان(أفغانستان) - (د ب أ):

ذكر مسؤولو أمن أن انفجارا وقع بإقليم باروان شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين بعد ظهر أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت في قرية "شاه ماست كالاندار".

وأضاف رحيمي أن الانفجار أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين على الأقل.

وألقى رحيمي باللوم على حركة طالبان في زرع العبوة الناسفة، لكن مسلحي طالبان لم يعلقوا على الحادث حتى الآن.

وكثيرا ما تستخدم طالبان العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

لكن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.