جوتيريش يشيد بجهود الصين في تطبيق اتفاقية باريس حول المناخ

بكين/نيويورك - أ ش أ

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بالجهود التي تبذلها الصين لتطبيق التزاماتها في اتفاقية باريس حول المناخ قبل الوقت المحدد.

وقال جوتيريش -في كلمته للصحفيين في غداء عمل حول المناخ نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- "من الجيد ملاحظة ذلك، لأن أغلبية الدول لا تفعل هذا في الوقت المحدد.. إنهم مستعدون لإعلان تطورات ذات معنى في مجالات متجددة ومجالات أخرى.. وفي نفس الوقت، فإنهم يشهدون بالفعل تباطؤا في إنتاج الكهرباء المعتمدة على الفحم".

وأضاف أنه يأمل أن يعلن "عدد كبير من الدول قرارات مهمة حول العلاقة بالانبعاثات وأشياء أخرى" في قمة المناخ القادمة التي ستعقد بعد غد الاثنين، معتبرا أن الأعوام القليلة القادمة ضرورية لعكس الاتجاه الحالي الذي ما زال اتجاها سلبيا، سيما وأن الانبعاثات ما زالت في تزايد والوضع يزداد سوءا بشكل واضح.

ومن المقرر أن يحضر رؤساء دول وحكومات، وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وممثلون من القطاع الخاص، قمة التغير المناخي للتعامل مع "المشكلة الحالية"، وذلك لعرض مقترحات لحل أزمة المناخ.