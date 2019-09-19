الحرس الوطني الكويتي: أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية

الكويت - (أ ش أ)

أكد الحرس الوطني الكويتي اليوم /الخميس/ اهتمام القيادة العليا للحرس بالتزام أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية في البلاد.

وأشار (الحرس الوطني) - في بيان نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) - إلى قيام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، والمدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، بزيارة تفقدية الى مصفاة الأحمدي، وعدد من المنشآت النفطية.

وأضاف أن الفريق الرفاعي تفقد قوات الحرس الوطني والاستعدادات والإجراءات التي يقومون بها لحماية وتأمين المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى التي يتولى الحرس الوطني مسؤولية حمايتها.

وشدد على اهتمام رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالتزام أقصى درجات اليقظة وإحكام السيطرة لتأمين المنشآت النفطية لأهميتها.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت - أمس - رفع درجات الاستعداد في عدد من وحداتها القتالية، وكذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رفع درجات الاستنفار؛ لتأمين المنشآت الحيوية في الكويت.