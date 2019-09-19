لندن ترفض مهلة أوروبية لتقديم عرض خطي بشأن بريكست بنهاية سبتمبر

لندن- (أ ف ب):

طلبت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي، الخميس، من لندن تقديم اقتراح اتفاق مكتوب بحلول أواخر سبتمبر بشأن بريكست بهدف تفادي خروج بدون اتفاق، لكن لندن سارعت إلى رفض تلك المهلة التي حددتها هلسنكي.

وصرّح متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون للصحافيين "سنقدم حلولا مكتوبة رسمية عندما نكون جاهزين، ولكن ليس بحسب مهلة مصطنعة".

وفي وقت سابق الخميس، نبه رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، إلى أن أمام لندن حتى نهاية سبتمبر لتقديم عرض اتفاق خطي في شأن بريكست.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس "من وجهة نظر رئيس الوزراء ريني (...) على المملكة المتحدة أن تقدم اقتراحا خطيا بحلول نهاية شهر سبتمبر".

ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، لندن إلى "عدم التظاهر بالتفاوض" لتجنّب بريكست بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين للمشروع الأوروبي من أنّه سيتوجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم.

ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الى أنّ "خطر (لا اتفاق) لا يزال واقعياً جداً"، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وخلال زيارة دبلوماسية لباريس الأربعاء، اعلن انتي ريني ان "اي اقتراح" من المملكة المتحدة "يجب ان يقدم قريبا جدا اذا كان سيناقش".

واضاف إثر لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "ولكن، علينا ان نستعد ايضا لبريكست من دون اتفاق".

وتجتمع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، اي قبل عشرة ايام من الموعد المقرر لبريكست في 31 منه.

وحذر مصدر دبلوماسي فرنسي الخميس من أن "الوقت ينفد"، مضيفا "لن نجري مفاوضات مباشرة في اطار المجلس الاوروبي منتصف تشرين الاول/اكتوبر".

وشدد الإليزيه بداية الأسبوع على انه "لا يزال هناك العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام والفرضيات"، مؤكداً أنه في انتظار "اقتراحات بريطانية محددة".

وأضاف أنه في هذه المرحلة "لا يمكننا القول ما إن كنا سنصل إلى اتفاق أو لا" و"نستعد لكل السيناريوات"، من بينها سيناريو خروج بدون اتفاق.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الاربعاء ان جونسون اتصل برئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر وقد بحثا "عزمهما المشترك على التوصل الى اتفاق".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يبقى تنفيذ بريكست معضلة.

وأعرب بوريس جونسون علناً عن استعداده لتنفيذ خروج بدون اتفاق، رغم التوقعات المقلقة بشأن عواقب ذلك على حكومته، وبشأن احتمال حصول نقص في الغذاء والأدوية ومخاطر حصول اضطرابات في النظام العام.

ولا تزال المحادثات متعثرة بسبب مسألة إيرلندا.

وتطالب لندن بحذف بند "شبكة الأمان" الذي وضع في الاتفاق بهدف تفادي عودة حدود فعلية بين اقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية إيرلندا.

ويطلب الاتحاد الأوروبي من لندن تقديم حلول بديلة من "شبكة الأمان" التي تنص على أن تبقى المملكة المتحدة ضمن إطار "اتحاد جمركي موحد" مع الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لحلول أخرى في هذا الصدد.

وتأمل المملكة المتحدة التقدم بما يكفي في المحادثات لتتمكن من القيام بخطوة حاسمة خلال القمة الأوروبية في 17 أكتوبر في إطار وضع اللمسات النهائية على اتفاق جديد. لكن الأوروبيين يريدون الإسراع أكثر في هذه المسألة.

وبحسب مصدر أوروبي، يفترض أن تتم مناقشة مسألة الجدول الزمني لبريكست خلال لقاء بين بوريس جونسون وجان كلود يونكر الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي الجمعة المفاوض الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه في بروكسل.