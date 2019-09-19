انتخابات تونس: طلّاب قيس سعيّد متحسمون لـ"ثورة صناديق" ومتفائلون بفوزه

تونس- (أ ف ب):

في كلية العلوم السياسية، ينظر العديد من الطلاب بإعجاب الى أستاذهم السابق قيس سعيّد، المرشح المستقل الذي تصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، معلقين آمالا على أن يحمل لهم التجديد الذي يحلمون به.

وتقول بلقيس (19 عاما) إن "العديد من شباب تونس" صوّتوا لسعيّد "تعبيرا عن رفضهم للنظام الحالي".

وبلقيس طالبة بالمعهد الذي درّس فيه سعيّد القانون الدستوري قبل ان يقرر دخول غمار السياسة والترشح للانتخابات الرئاسية مستقلا بدون دعم حزبي.

واستطاع أستاذ القانون الدستوري ان يتأهل للدورة الثانية في انتخابات رئاسية هي الثانية في البلاد منذ ثورة 2011 وحصد الأحد 18,4 في المئة من الأصوات.

واظهر استطلاع للرأي قامت به شركة "سيجما كونساي" ان 37 في المئة من الفئة العمرية بين 18-25 عاما صوتت لسعيد الذي قامت حملته الانتخابية على مجموعة من الشباب المتطوعين.

وتؤكد غفران البجاوي (20) عاما الطالبة في الكلية نفسها "بالطبع انتخبته. هو أفضل المرشحين بالاحترام الذي يفرضه وبالأخص صدقه".

تعتبر بلقيس ان فوزه كان "ثورة صناديق"، لافتة الى تميزه بالتواضع رغم انها لا ترى انه يتصف بملامح "رجل دولة".

سمعة

وتتابع "يحظى بسمعة جيدة في الكليّة..لا تسمع عنه سوى الذكر الخيّر".

عرف عن الرجل الملقب "روبوكوب" (الرجل الآلي) انه يتكلم العربية الفصحى بطلاقة وانه كثيرا ما كان قريبا من طلبته ومن شباب الكلية يصغي لمشاكلهم الخاصة بمظهر يوحي بالاستقامة والجدية المفرطة.

وعلى غرار العديد من الشباب التونسيين تغيبت ابتهال كحلة (20 عاما) عن يوم الاقتراع الذي سجل نسبة مشاركة ب49 في المئة بحسب هيئة الانتخابات، ولكنها وأمام مفاجأة سعيّد تؤكد انها "لن تفوت الدورة الثانية وستنتخب سعيّد".

ويقول الطالب مراد "من حق الشباب ان يقصي النظام القديم ويبحث عن بديل".

وأثرت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتدني الخدمات العامة على التونسيين بشكل واضح وغاب نصف الناخبين تقريبا يوم الأحد الفائت في حين انتخب مشاركون مرشحين يتقدمان على أساس انهما "ضد النظام".

وكانت نتائج الدورة الأولى بمثابة "زلزال انتخابي" كشف ان الناخب التونسي غير واثق تماما بخياراته السياسية للمرحلة المقبلة، وفقا لمراقبين.

حملة مقاطعة

ينافس قيس سعيّد، رجل الإعلام المثير للجدل نبيل القروي والموقوف منذ أواخر أغسطس بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي. وقامت زوجته سلوى السماوي وقادة من حزبه "قلب تونس" بحملته بالوكالة.

ويرجح مراقبون أن ترتفع نسب التصويت لصالح سعيّد في الدورة الرئاسية الثانية المرتقبة في تشرين الأول/اكتوبر.

وأطلقت مجموعة من الشباب المناصرين للأستاذ الجامعي حملة مقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلفزيون "الحوار التونسي" (خاص) معتبرين ان القناة تهاجم مرشحهم.

وتقول موظفة فضلت عدم الكشف عن هويتها "يشنون حملة لمهاجمة الرجل ويتهمونه بانه سلفي وهذا غير صحيح".

وفقدت الصفحة الرسمية للقناة على فيسبوك كثيرا من المشتركين فيها في يوم واحد، قدرت وسائل اعلام محلية عددهم بنحو مليون.

وكتب مدير القناة سامي الفهري رسالة نشرت على صفحة "الحوار التونسي"، قال فيها "جزيل الشكر لفريق مواقع التواصل الاجتماعي لقيس سعيّد...لقد حطمتمونا، أنتم حقا أقوياء".

في المقابل يرى مؤنس بكارة الذي كان طالبا عند سعيّد "ستزيد هذه الهجمات من حظوظه في الدورة الثانية. سيكون رئيس تونس وأنا فخور جدا بذلك".