نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجوم أرامكو

القاهرة – مصراوي:

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن جيش بلاده على أهبة الاستعداد بعد الهجوم الذي استهدف منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام.

وأعلن بنس، في تصريحات صحفية الثلاثاء، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور المملكة العربية السعودية اليوم، لبحث سبل الرد على هجوم أرامكو.

وتابع، أن الاستخبارات الأمريكية تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة في هجمات أرامكو.

وأثار الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لعملاق البترول السعودي "أرامكو"، يوم السبت الماضي، تحذيرات دولية من تصاعد حدة التوتر في المنطقة، خاصة بعد اتهام إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.