18 عامًا على هجمات 11 سبتمبر والجناة ينتظرون المحاكمة (تغطية خاصة)

القاهرة- (مصراوي):

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الـ18 على وقوع الهجمات الإرهابية التي غيّرت الخريطة السياسية في الولايات المتحدة والعالم منذ ذلك الحين، واعتُبرت الأعنف والأخطر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعرف باسم "هجمات 11 سبتمبر" أو "أحداث برج التجارة العالمي".

أوقعت هذه الهجمات ما لا يقل عن 3 آلاف قتيل ومئات الجرحى، حيث قاد 19 رجلًا يتنمون لتنظيم القاعدة الإرهابي، 4 طائرات مدنية أمريكية لتنفيذ هجمات انتحارية على برجيّ مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن، ومزرعة في بنسلفانيا.

وتتزامن الذكرى الـ18 للهجمات الإرهابية، مع فشل محادثات سلام بين واشنطن وطالبان، بعد إقرار الحركة بمسؤوليتها عن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

ومن المُقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، في يناير 2021 بالولايات المتحدة، وبينهم العقل المدبر للهجمات، خالد شيخ محمد، وذلك في قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

كانت قد وُجهت التهم رسميًا قبل 10 سنوات، إلى الخمس منذ حوالى 15 عاما في قاعدة جوانتانامو في أقصى جنوب شرق كوبا، لكن الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه.

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