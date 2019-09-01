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    إعصار "دوريان" الكارثي يضرب الباهاما ويتجه إلى فلوريدا الأمريكية (فيديو)

    11:25 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    إعصار "دوريان" الكارثي يضرب الباهاما ويتجه إلى فلوريدا الأمريكية (فيديو)

    إعصار دوريان

    القاهرة – مصراوي:

    طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين الأمريكيين في المناطق التي ستتأثر بالإعصار "دوريان" بالالتزام بتعليمات السلطات واتباع أوامر الإخلاء.

    وأظهرت مقاطع فيديو من جزر الباهاما التي تعرضت للإعصار القوي في الساعات الماضية، دمارا هائلا في المباني والطرقات.

    كما ظهر عدد من الأشخاص يستخدمون كل الأساليب المتاحة للهروب من المنطقة المنكوبة، فاستخدموا سيارات النقل والرافعات للانتقال نحو مناطق آمنة.

    وحذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، الأحد، من أن "دوريان" وصل إلى اليابسة في جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة.

    ووصل الإعصار، الذي وصفه المركز الوطني للأعاصير "بالإعصار الكارثي"، إلى الساحل في إلبو كاي في الساعة 1240 ظهرا بالتوقيت المحلي (1640 بتوقيت جرينتش) في جزر أباكو.

    كما حذر المركز أيضًا المواطنين من عاصفة تهدد الحياة وهطول أمطار غزيرة للغاية، وحثت السلطات سكان الجزر البالغ عددهم 400 ألف نسمة على البحث عن مأوى أو أرض مرتفعة.

    ويتجه دوريان نحو الغرب بسرعة 11 كم في الساعة. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يقترب أكثر من الساحل الشرقي لفلوريدا في وقت متأخر بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء.

    كان رئيس وزراء جزر الباهاما هوبرت مينيس، طلب من سكان أباكو وباهاما الكبرى التوجه إلى الجزيرة الرئيسية لتجنب العاصفة "المدمرة والخطيرة".

    وقال في مؤتمر صحفي "أريدكم أن تتذكروا أنه يمكنكم تعويض منازلكم وبيوتكم والمباني بينما لا يمكن تعويض أرواحكم"، مضيفًا أن 73 ألف شخص و21 ألف منزل معرضين لخطر الإعصار.

    ورفعت المجتمعات المحلية شمالي فلوريدا في جورجيا وساوث كارولاينا درجة التأهب، إذ ملأ السكان أكياس الرمال بينما اختبرت السلطات البنية التحتية وقامت بتدريبات على مكافحة الإعصار.

    إعصار دوريان الباهاما فلوريدا أمريكا جزر أباكو
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