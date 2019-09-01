وسائل إعلام لبنانية: 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم حزب الله

بيروت - أ ش أ

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية.

ومن جانبه، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصالا بالرئيس اللبناني ميشال عون، وقام بإطلاعه على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.. كما أجرى الحريري اتصالا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث أطلع منه على المعلومات ومستجداتها والإجراءات التي يتخذها الجيش.

وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

وردت إسرائيل بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدة مارون الراس، التي تقع في نطاق مدينة بنت جبيل (بمحافظة النبطية - جنوبي لبنان).