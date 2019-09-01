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    ​الرئيس البولندي حول قصف فيلون: الحرب العالمية الثانية بدأت بجريمة حرب

    07:59 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    ​الرئيس البولندي حول قصف فيلون: الحرب العالمية الثانية بدأت بجريمة حرب

    الرئيس البولندي أندريه دودا

    وارسو- (د ب أ):

    قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن الحرب العالمية الثانية بدأت بجريمة حرب تمثلت في قصف مدينة فيلون، وذلك خلال كلمته في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لانطلاق الحرب العالمية الثانية صباح يوم الأحد .

    وقال دودا "من كان يظن أن الحرب العالمية الثانية ستبدأ بمثل هذا العمل الوحشي الهمجي ... الذي لم يكن في الواقع عملا حربيا ولكنه كان عملا إرهابيا وهجوما على أناس عاديين".

    وأضاف "لا يمكننا أن ننسى الحرب العالمية الثانية حتى عندما يختفي من شهدوها ... من أجل التأكد من أن ما حدث في فيلون ولاحقًا في أماكن أخرى كثيرة في بولندا وخارجها لن يتكرر أبدًا".

    وشارك دودا في مراسم إحياء ذكرى مرور 80 عامًا على اندلاع الحرب العالمية الثانية جنبا إلى جنب مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

    الحرب العالمية الثانية قصف فيلون أندريه دودا جرائم حرب

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