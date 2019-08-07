طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في كابول

كابول - (د ب أ):

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة خارج مركز شرطة في حي يقع غربي كابول، وأسفر عن إصابة 95 شخصا على الأقل.

وتقع مدرسة عسكرية بجوار مركز الشرطة. وسمع دوي الانفجار في مختلف أنحاء المدينة.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد إنه تم استهداف مركز تجنيد تابع لـ "العدو" في إشارة على ما يبدو إلى المدرسة.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية إن نساء وأطفالا كانوا من بين المصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار وقع عند مدخل مركز للشرطة في حي "قلعة-أي-شادا".

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد جراء الانفجار.

وعلى الرغم من أن شهود عيان ذكروا أنهم سمعوا دوي إطلاق نار في أعقاب الانفجار، مما يشير إلى هجوم متعدد المحاور- نفى رحيمي وجود أي مهاجمين.

وهذا الهجوم هو الـ16 الذي يقع في كابول منذ بداية العام. وكان 100 شخص تقريبا قد لقوا حتفهم وأصيب 682 آخرون في هجمات.