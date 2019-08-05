إلغاء مسيرات العودة في قطاع غزة يوم الجمعة القادمة

غزة - (د ب أ):

أعلنت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إلغاء الاحتجاجات الأسبوعية يوم الجمعة القادمة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، أنه سيتم استثناء يوم الجمعة المقبل من أي فعاليات "بهدف التخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد الأضحى المبارك، على أن تكون الجمعة التي تلي العيد جمعة الشباب الفلسطيني".

وكان 49 فلسطينيا أصيبوا يوم الجمعة الماضية، بينهم 24 بالرصاص الحي، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018، وقُتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.