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    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديدات ترامب بفرض الحصار

    08:21 ص السبت 03 أغسطس 2019
    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديدات ترامب بفرض الحصار

    مجلس الأمن الدولي _أرشيفية

    كاراكاس - (أ ش أ):

    طالب مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكي بفرض حصار على بلاده.

    وطالب مونكادا مجلس الأمن بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو حكومة الولايات المتحدة"..حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – اليوم السبت.

    وأشار إلى أن المادة الـ41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إمكانية فرض الحصار البحري على دول ما، لكن تفعيل هذه المادة لا يأتي إلا بقرار من مجلس الأمن وفي حال وجود خطر على السلام أو وقوع أعمال عدوانية.

    وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن رفضه تصريح نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا، مضيفا أن بحار بلاده ستظل "حرة ومستقلة"، وأن لا أحد يستطيع حصار فنزويلا.

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