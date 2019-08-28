السعودية وبريطانيا تبحثان الوضع في اليمن

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء في الرياض، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الشأن اليمني.

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت في بيان أن موريسون سينتهز اجتماعاته الثنائية لتأكيد التزام بريطانيا، بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال موريسون: "هذا وقت مهم للقاء القيادات في المنطقة لمناقشة التزامنا المشترك بإنهاء الصراع في اليمن بطريقة سلمية".

وأضاف: "لا يزال اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدة، وستواصل المملكة المتحدة دعم المحتاجين من خلال توفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها من دواء وغذاء وماء".

وتابع الوزير البريطاني: "نحن عاقدون العزم في دعمنا لمهمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث... فالحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع الرهيب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجبير استعرض مع المسؤول البريطاني، الذي وصل إلى المملكة اليوم، "العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت أن زيارة آندرو موريسون التي تأتي ضمن جولة خليجية، تستمر خمسة أيام، تركز على توضيح رؤية المملكة المتحدة حول الصراع المستمر في اليمن.

ومن المتوقع أن يلتقي موريسون، خلال جولته بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، في السعودية.