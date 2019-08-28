قائد سوري: وفد عسكري تركي يستطلع طريق حلب/اللاذقية

دمشق – (د ب أ)

استطلع وفد عسكري من الجيش التركي، اليوم الأربعاء، طريق حلب اللاذقية، الذي يمر من مناطق ريف إدلب الغربي لإنشاء نقاط مراقبة تركيا.

وقال قائد عسكري في جيش إدلب الحر التابع للجيش السوري الحر "استطلع وفد عسكري تركي يضم ضباطا من الجيش التركي والاستخبارات ترافقهم عددا من السيارات المزودة برشاشات تابعة للمعارضة السورية، وتجول الوفد العسكري التركي في مناطق أوتوستراد حلب اللاذقية والمعروف (M4) تمهيداً لافتتاح الطريق، وستكون نقاط المراقبة التركية (غرب مدينة سراقب مدخل محافظة إدلب من جهة حلب - معسكر الشبيبة- معمل القرميد- قرب من مدينة أريحا – محمبل)".

وكشف القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر إسمه لوكالة الأنباء الألمانية " زيارة الوفد العسكري التركي تأتي بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع الرئيسين التركي والروسي في موسكو، وهو تنفيذ للمطلب الروسي بفتح طريق دمشق حلب(M5) وطريق حلب اللاذقية (M4) ".

وأكدت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سورية اليوم بأن الوفد العسكري التركي استطلع اوتوستراد حلب اللاذقية، ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في سورية عن المتحدث باسم القاعدة قوله إن " القوات التركية بالتنسيق مع القوات الروسية تقوم بإنشاء قواعد جديدة في مدينة أريحا ومدينة سراقب و جسر الشغور على أوتوستراد اللاذقية حلب في مقاطعة إدلب شمالي البلاد".

وتسعى روسيا وتركيا للسيطرة وفتح طريقي حلب/ دمشق وحلب اللاذقية، وسيطرة القوات الحكومية السورية على أغلب طريق دمشق /حلب، ووصلت إلى مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ولا يزال أكثر من 70 كم من الطريق تحت سيطرة فصائل المعارضة، إضافة إلى سيطرتها أيضاً على أغلب ريف حلب الجنوبي.