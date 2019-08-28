مسؤول روسي: نجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة "سو-57"

موسكو - (د ب أ):

صرح مسؤول روسي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة الشبح سوخوى -57 .

وكان تم عرض الطائرة، المتقاربة في الإمكانيات مع مقاتلة إف-35 الأمريكية، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته أمس لمعرض للطيران في منطقة موسكو.

وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج لمقاتلات إف-35 ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا.