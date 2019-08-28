مسؤول روسي: نجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة "سو-57"
موسكو - (د ب أ):
صرح مسؤول روسي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة الشبح سوخوى -57 .
وكان تم عرض الطائرة، المتقاربة في الإمكانيات مع مقاتلة إف-35 الأمريكية، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته أمس لمعرض للطيران في منطقة موسكو.
وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج لمقاتلات إف-35 ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.
وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا.
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