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    مسؤول روسي: نجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة "سو-57"

    12:44 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    مسؤول روسي: نجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة "سو-57"

    علم روسيا

    موسكو - (د ب أ):

    صرح مسؤول روسي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تجري محادثات مع تركيا لبيعها المقاتلة الشبح سوخوى -57 .

    وكان تم عرض الطائرة، المتقاربة في الإمكانيات مع مقاتلة إف-35 الأمريكية، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته أمس لمعرض للطيران في منطقة موسكو.

    وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج لمقاتلات إف-35 ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

    وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا.

    روسيا تركيا رجب طيب أردوغان موسكو الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي
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