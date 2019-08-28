بومبيو: تحقيق الأمن للأمريكيين شرطنا لمساعدة إيران في إصلاح أضرار العقوبات

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده مستعدة لتقديم يد المساعدة لإصلاح الأضرار الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران، لكن من الضروري أولا تحقيق الأمن للشعب الأمريكي وفي هذه الحالة يمكن الجلوس للتفاوض وتوفير الموارد المطلوب لتكون إيران دولة ناجحة.

وأضاف بومبيو، في تصريحات الثلاثاء، أن بلاده تركز اهتمامها بدرجة كبيرة على التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية، لافتا إلى رغبة واشنطن في أن تكون إيران دولة طبيعية وأن ينجح شعبها في تغيير سلوك قيادتهم، وعندئذ فإن الإدارة الأمريكية تكون سعيدة للجلوس إلى مائدة التفاوض مع الجانب الإيراني لكن ذلك لن يحدث إذا استمرت القيادة الإيرانية على أنشطتها الراهنة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين جاء للسلطة كانت إيران في طريقها نحو تصنيع أسلحة نووية وكانت تعمل على تحسين أنظمتها الصاروخية وتنفذ حملات اغتيالات وإرهاب في جميع أنحاء العالم، وكانت لديها أموال قدمتها لها إدارة أوباما السابقة، لكن كل هذا تغير، فخرجت أمريكا من الاتفاق النووي الذي كان يمهد السبيل لحصول طهران على الأسلحة النووية وحرمنا الفاسدين في إيران من الموارد التي كانوا يحتاجونها لإثارة الرعب في أنحاء العالم.