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الحكومة العراقية تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن البلاد

08:04 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
الحكومة العراقية تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن البلاد

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

بغداد - (د ب أ)

أكدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه .

وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إيجاز قدمه للحكومة العراقية خلال جلستها الأسبوعيية اليوم الثلاثاء "ألجاهزية العالية للقوات المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق واستعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق".

وشددت الحكومة في بيان لها على أهمية " استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد امن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة داعش الإرهابي وتهدد امن العراق والمنطقة والعالم".

عادل عبد المهدي العراق الحكومة العراقية تنظيم داعش الإرهاب

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