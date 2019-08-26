نقاش ساخن بين ترامب وقادة "الدول السبع" بسبب روسيا

القاهرة – مصراوي:

كشف دبلوماسيون عن دخول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في جدال حاد مع قادة الدول المشاركة في مجموعة السبع، بسبب المطالبة بإعادة انضمام روسيا إلى المجموعة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتم استبعاد روسيا من مجموعة الدول الثماني، منذ خمس سنوات، بعد ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وأوضح الدبلوماسيون أن مأدبة العشاء التي ضمت قادة الدول أمس، شهدت نقاشات ساخنة بين ترامب ورؤساء الدول المشاركة، بسبب رفض بعض الرؤساء مقترح الرئيس الأمريكي ضم روسيا مرة أخرى لمجموعة الدول السبع.

وذكرت "الجارديان"، أن جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، وافق وحده على مقترح ترامب بإعادة روسيا لمجموعة الدول السبع، بينما ظل شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، محايدًا، فيما رفض بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وجاستين ترودو، رئيس وزراء كندا، ودونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقترح ترامب بشدة.

وعقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، المطلة على المحيط الأطلسي، قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، واختتمت الإثنين. وهذه هي النسخة الثالثة والأربعين من القمة.

ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى أصحاب أعلى المناصب في البلاد، أي الرؤساء ورؤساء الحكومات.

وكانت المجموعة تعرف بمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، إلى أن تمّ استبعاد روسيا منها بعد ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014.