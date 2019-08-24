مقتل 4 من داعش في إطار عملية عسكرية عراقية واسعة في الانبار

الانبار(العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بمقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش جنوب شرقي قضاء القائم، في إطار عملية عسكرية واسعة في محافظة الانبار /500كم اقصى غربي العراق/.

وقالت المصادر إن قوات أمنية تمكنت في اطار عملياتها لمطاردة فلول عناصر داعش في قضاء القائم أقصى غربي العراق من قتل أربعة من عناصر داعش واعتقال أربعة آخرين في منطقة بنيان سحالي .

وانطلقت فجر اليوم عملية عسكرية عراقية جديدة اطلق عليها /إرادة النصر /بدعم من طيران قوات التحالف الدولي تهدف إلى تفتيش وتطهير 42ألفا و946كيلو مترا مربعا من صحراء مناطق بمحافظة الانبار غربي العراق من فلول داعش.

وذكر الفريق الركن عبد الامير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحفي، أن العملية التي تشارك فيها مختلف تشكيلات القوات العراقية بدعم من التحالف الدوي تهدف إلى "تطهير وملاحقة خلايا تنظيم داعش في الصحراء والمناطقة المجاورة في محافظة الانبار".

وتسعى القوات العراقية الى ملاحقة فلول داعش المتخفية في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى للحد من نشاط هذا التنظيم.

ومن المنتظر أن تبدأ القوات العراقية الأسبوع المقبل تطبيق خطة أمنية واسعة قبيل انطلاق أيام عاشوراء، وخاصة في المدن التي تضم مراقد مقدسة لتأمين أداء الشعائر وإقامة المجالس الحسينية .