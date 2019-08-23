موجة غضب تجتاح تركيا بعد مقتل امرأة على يد زوجها السابق أمام ابنتهما

اسطنبول - (د ب أ):

اجتاحت تركيا موجة من الغضب اليوم الجمعة، بسبب مقطع صوتي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول آخر كلمات تلفظت بها امرأة تلقت عدة طعنات من زوجها السابق بالقرب من ابنتها التي كانت تبكي والأم تقول : "لا أريد أن أموت".

وتلقت أمينة بولوت، 38 عامًا، عدة طعنات في رقبتها وذراعها وثديها يوم الأحد الماضي من قبل زوجها السابق فادى فاران ، الذي تركها تنزف حتى الموت بالقرب من ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات.

وفي المقطع ، يمكن سماع الفتاة وهي تقول :"أمي ، من فضلك لا تموتي".

ونشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو غير واضحة للهجوم الذي وقع في أحد المقاهي بمدينة كيركالي التركية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله "أشعر بحزن عميق إزاء جريمة القتل الوحشي تلك .. أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة أمر غير مقبول على الإطلاق".

ولقيت بولوت حتفها بالمستشفى في كيريكالي ، وسط الأناضول، وتم توجيه الاتهام بالقتل لفاران اليوم الجمعة.