ترامب: في مرحلة معينة ستتولى أفغانستان والعراق مسؤولية محاربة داعش

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه في مرحلة معينة على بقية الدول كأفغانستان والعراق، تولي مسؤولية محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأقر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، بأن تنظيم داعش يكتسب قوة في بعض المناطق، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت.

وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) "الأمر معقد. هناك قطعا أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات".

لكنه أردف أن دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود وأن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.