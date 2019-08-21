الرئيس الألماني: لا فرص لإعادة التفاوض حول البريكست

برلين- (د ب أ):

أعرب الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، عن عدم اعتقاده بأن هناك فرصا لإعادة التفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال شتاينماير، الأربعاء، قبيل زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبرلين: "كل الخيارات المقترحة حاليا كانت مطروحة للنقاش من قبل... لذلك أرى أنه من غير المرجح أن يعاد التفاوض بشأنها مجددا".

وشكك شتاينماير في جدية رغبة جونسون في التفاوض، وقال: "الأمر يدور على الأرجح حول توجيه اتهامات، بدلا من إجراء تغيير حقيقي"، موضحا أن هذا الأمر يمكن تقييمه بدقه عقب المحادثات.

وكان جونسون بعث برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، استعرض فيها المشكلات التي يراها فيما يتعلق بشبكة الأمان المنصوص عليها في اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، والتي جرى التفاوض بشأنها من جانب رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وضغط جونسون في تلك الرسالة من أجل إزالة شبكة الأمان، مشيرا إلى مخاوفه من إمكانية أن تظل تربط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي جونسون في وقت لاحق اليوم الأربعاء في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي رفضت من قبل مطلبه بإعادة التفاوض حول الاتفاق.