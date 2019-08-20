ظريف يزور باريس الجمعة ضمن زيارات خارجية مكثفة

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيقوم يوم الجمعة القادمة بزيارة إلى باريس.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، سيلتقي ظريف خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان إيف لودريان.

وخلال لقائه حشدا من أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في ستوكهولم، مساء أمس الاثنين، قال إن زياراته الخارجية لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وأوضح أن الحظر لم يكن له أي تأثير وأنه التقى المسؤولين في الكويت الأحد والمسؤولين الفنلنديين الاثنين وسيلتقي الثلاثاء والأربعاء المسؤولين في السويد، وله زيارة مقررة إلى كل من النرويج وفرنسا ثم الصين خلال الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجرى الرئيسان الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا أكدا خلاله على ضرورة مواصلة الحوار، والبحث عن طرق لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة.

وتقوم فرنسا بجهود دبلوماسية لتسوية القضايا الإقليمية والحفاظ على الاتفاق النووي الدولي مع إيران؛ وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهد في هذا الخصوص.