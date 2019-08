فيديو وصور| قطار الثورة وشاشات عرض .. السودانيون يحتفلون بالعهد الجديد

القاهرة - (مصراوي):

منذ سطوع شمس اليوم السبت، بدأ السودانيون احتفالاتهم ببدء مرحلة جديدة من ثورتهم، وذلك بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري، بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وأكد الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، اكتمال الترتيبات لمراسم حفل توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، في قاعة الصداقة.

وبحسب كباشي، فإن الحفل سيستمر لساعتين أو ساعتين ونصف، تتزامن معه احتفالات شعبية تعم البلاد، وأشار إلى أنه تم تجهيز شاشات ضخمة بالميادين لنقل مراسم الاحتفال على الهواء للمواطنين بكل من (السامراب، الساحة الخضراء، ميدان الأهلية بأمدرمان، الكلاكلة صنقعت وبري).

وقال: "اليوم سيكون تاريخيًا ونحن سعيدون بتلك السعادة الغامرة التي تنتظم الشارع السوداني للتوافق على الانتقال لسلطة مدنية مستدامة بنهاية الفترة الانتقالية".

وأضاف: "تم التجهيز للحفل بما يليق بالثورة الشبابية الفريدة، وأيضا لإظهار البلاد بالوجه المشرق".

وتشهد مراسم التوقيع النهائي حضور عدد من قادة الدول ومسؤولون كبار في الحفل الذي أطلق عليه "فرح السودان".

ووصل إلى الخرطوم منذ قليل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمشاركة في الحفل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي.

كما يشارك في الحفل، رئيس وزراء إثيوبيا، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

من جانبها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، عن تسيير "مواكب جماهيرية" بكل ولايات البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم: "ستنطلق مواكب الحرية والمدنية اليوم في تمام الساعة 3 مساءً في الأقاليم والعاصمة".

وأشارت قوى التغيير إلى وصول "قطار عطبرة" رمز الثورة نهايته، حيث يجري استقبال "الثوار" القادمين للمشاركة في احتفال التوقيع من مدينة عطبرة شمالي البلاد.

يذكر أن مدينة عطبرة انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.

People celebrating in front of the hall where #Sudan’s opposition and Military are putting their final signatures #فرح_السودان pic.twitter.com/N0RKgon0c7