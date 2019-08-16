اختطاف 3 روس من جانب قراصنة قرب شواطئ الكاميرون

موسكو- (د ب ا):

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن ثلاثة مواطنين روس تعرضوا للاختطاف من جانب قراصنة قبالة ساحل الكاميرون، مضيفة أن الدبلوماسيين الروس يعملون من أجل إطلاق سراحهم.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أفاد بتعرض سفينة الشحن "مارماليتا" التابعة لشركة " أولترابلاك" والتي ترفع علم أنتيجو وبربودا، لهجوم من قبل مجهولين، بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني.

وبحسب وكالة "روسيا مارلو نافيجيشن" في سان بطرسبرج، فإن المهاجمين قاموا بإختطاف 8 من أفراد الطاقم، بينهم 3 مواطنين روس.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية وفقا لسفارتها في ياوندي، أن السلطات الكاميرونية وممثلي الشركة يحققون في ملابسات الحادث، ويعمل الدبلوماسيون الروس مع الأجهزة المختصة في الكاميرون ومالكي السفينة من أجل الإفراج عن المختطفين الروس.