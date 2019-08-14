ترامب: بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءًا من أي إجراء أمني للانتخابات
واشنطن- (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءا من أي إجراء أمني للانتخابات.
وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يجب أن يمضي أي نقاش حول أمن الانتخابات دون الموافقة على أن تلعب بطاقة تحديد هوية الناخب دورا قويا في أي اتفاق نهائي".
وأضاف: "بدون هوية الناخب، كل هذا لا معنى له !".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2020.
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