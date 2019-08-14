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ترامب: بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءًا من أي إجراء أمني للانتخابات

03:55 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
ترامب: بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءًا من أي إجراء أمني للانتخابات

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءا من أي إجراء أمني للانتخابات.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يجب أن يمضي أي نقاش حول أمن الانتخابات دون الموافقة على أن تلعب بطاقة تحديد هوية الناخب دورا قويا في أي اتفاق نهائي".

وأضاف: "بدون هوية الناخب، كل هذا لا معنى له !".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2020.

دونالد ترامب بطاقة هوية الناخب الأجراءات الأمنية للانتخابات تويتر

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