ترامب: بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءًا من أي إجراء أمني للانتخابات

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بطاقة هوية الناخب يجب أن تكون جزءا من أي إجراء أمني للانتخابات.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يجب أن يمضي أي نقاش حول أمن الانتخابات دون الموافقة على أن تلعب بطاقة تحديد هوية الناخب دورا قويا في أي اتفاق نهائي".

وأضاف: "بدون هوية الناخب، كل هذا لا معنى له !".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2020.