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    مقتل شخص وإصابة 28 آخرين في انفجارات مخزن عتاد جنوب غربي بغداد

    10:27 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    مقتل شخص وإصابة 28 آخرين في انفجارات مخزن عتاد جنوب غربي بغداد

    انفجار - صورة أرشيفية

    بغداد - (د ب أ):

    أفادت مصادر طبية عراقية اليوم الاثنين بمقتل شخص، وإصابة 28 آخرين على خلفية انفجارات في مخزن للعتاد والسلاح جنوب غربي بغداد.

    وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي في منطقة عويريج جنوب غربي بغداد.

    من جهتها، كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن تفاصيل ما حدث جنوبي العاصمة بغداد، مؤكدة انفجار عتاد داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

    وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد".

    ولفت الناطق باسم الداخلية، إلى أنه "تم نشر آليات للدفاع المدني في المناطق القريبة من المعسكر تحسباً لأي طارئ"، مبيناً أن "الفرق التخصصية ستكون موجودة لتبيان أسباب الحادث".

    وكان انفجار كبير قد وقع في مخزن أسلحة داخل معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد، تسبب في انطلاق عدد من قذائف الهاون والصواريخ على المناطق السكنية القريبة.

    بغداد انفجار منطقة عويريج

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