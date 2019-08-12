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    الرئيس الأمريكي يبدي رغبته في لقاء رئيس وزراء بريطانيا الجديد "قريبا"

    08:57 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    الرئيس الأمريكي يبدي رغبته في لقاء رئيس وزراء بريطانيا الجديد "قريبا"

    ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون "في المستقبل القريب"، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما اليوم الإثنين.

    وقال البيت الأبيض - في بيان - إن الزعيمين ناقشا ملفات التجارة والأمن الدولي بين قضايا أخرى.

    وأعرب ترامب - خلال الاتصال - عن تقديره لشراكة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، موضحا أنه يتطلع للقاء جونسون "في المستقبل القريب"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

    ورجحت الصحيفة أن يعقد اللقاء على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا هذا الشهر.

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