سقوط قذائف جنوبي بغداد والسفارة الأمريكية تطلق صفارات الإنذار (صور)

القاهرة – مصراوي:

سقطت قذائف في المنطقة الخضراء، ومحيطها الذي يقع به مقر السفارة الأمريكية، إثر الانفجار الذي وقع بمخزن للأسلحة التابع للحشد الشعبي، جنوبي العاصمة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أطلقت السفارة الأمريكية ببغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط القذائف في محيطها.

فيما نشر موقع "السومربية نيوز" العراقي، الصور الأولى لسقوط القذائف في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، التابعة للجيش العراقي، انفجار مخزن ذخيرة جنوبي العاصمة، في معسكر تابع للحشد الشعبي العراقي.