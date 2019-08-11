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    ​العراق: ضبط 3 دواعش بالحويجة.. وإحباط مخطط لاستهداف مدنيين خلال العيد

    01:36 ص الأحد 11 أغسطس 2019
    ​العراق: ضبط 3 دواعش بالحويجة.. وإحباط مخطط لاستهداف مدنيين خلال العيد

    القوات العراقية - أرشيفية

    بغداد- أ ش أ:

    ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة "دواعش" في مدينة الحويجة شمال البلاد.

    وقال الأمن - في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إنه تم القبض على هذه العناصر الداعيشية، وفقا لمعلومات دقيقة في قرية (قوشقاية) والقرى القريبة منها بكركوك، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء للأكمال أوراقهم التحقيقية.

    وفي السياق الأمني، أحبطت قوات الأمن مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين في عيد الاضحى جنوب كركوك، ودمرت مضافات وأنفاق للتنظيم الإرهابي.

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    العراق عيد الأضحى تنظيم داعش الإرهاب

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