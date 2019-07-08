إيران تعتزم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لـ4.5%

طهران - (د ب أ):

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تعتزم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 4.5%.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلت عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران بدأت صباح الاثنين تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4.5%.

وقالت الوكالة "هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم"، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أحد الخيارات المطروحة لتقليص التزاماتنا، كما أكد أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أحد الخيارات أمام طهران لاتخاذ خطوة ثالثة في تقليص التزاماتنا.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها إيران خلال 60 يوما ستكون ضمن إطار عمل الاتفاق قبل قضاء المهلة التي منحتها إيران لإنقاذ الاتفاق النووي.

هذا وأعلنت إيران، أمس الأحد، تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، وقالت طهران إنها سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67% "خلال ساعات". كما هددت بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي (خلال 60 يوماً) في حال لم يتم إيجاد "حل" مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.

وعن احتجاز الناقلة الإيرانية التي اتهمتها بريطانيا بأنها كانت متجهة إلى سوريا محملة بالنفط نفى المتحدث الإيراني الأمر مؤكدا أنها لم تكن في طريقها إلى سوريا، وليس هناك أي ميناء سوري مهيأ لاستقبال الناقلة.

هذا وأعلن أن طهران تتخذ خطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية فيما يتعلق باحتجاز الناقلة في جبل طارق، واصفا احتجاز بريطانيا لناقلة النفط، "بالقرصنة التي لن تقبلها بلاده".