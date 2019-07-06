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    انفجار بجامعة نيفادا الأمريكية

    12:26 ص السبت 06 يوليه 2019
    انفجار بجامعة نيفادا الأمريكية

    جامعة نيفادا

    نيفادا - (د ب أ)

    قالت الشرطة بجامعة نيفادا في مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية إنها تلقت بلاغا بوقوع انفجار بمهاجع خاصة بالجامعة اليوم الجمعة وأنه لم ترد أية تقارير فورية عن وقوع إصابات أو حجم ومدى الخسائر الناجمة عن الانفجار.

    ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن السلطات اليوم الجمعة، إن ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في مكان الحادث نصحوا المتواجدين كافة بالابتعاد.

    وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا كبيرة تغطي أرضيات العديد من عنابر النوم.

    ومن ناحيتها قالت وكالة " سبوتنيك" الروسية للأنباء إن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

    جامعة نيفادا انفجار الشرطة الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي

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