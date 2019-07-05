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    أهم التصريحات في 24 ساعة: مليشيات تاجوراء تستخدم المهاجرين دروعا بشرية

    02:00 ص الجمعة 05 يوليو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: مليشيات تاجوراء تستخدم المهاجرين دروعا بشرية

    المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن مليشيات تاجوراء استخدمت المهاجرين كدروع بشرية، فيما صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن الاتفاق النووي كان مبنيًا على عدم ثقة طهران في الغرب، وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه إزاء تسلل المسلحين من سوريا إلى ليبيا.

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