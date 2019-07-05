أهم التصريحات في 24 ساعة: مليشيات تاجوراء تستخدم المهاجرين دروعا بشرية

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن مليشيات تاجوراء استخدمت المهاجرين كدروع بشرية، فيما صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن الاتفاق النووي كان مبنيًا على عدم ثقة طهران في الغرب، وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه إزاء تسلل المسلحين من سوريا إلى ليبيا.