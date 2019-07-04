مقتل 2 وإصابة آخرين من الميلشيا بكمين للجيش اليمنى بالبيضاء

عدن - (أ ش أ)

نفذ الجيش اليمنى كمينا محكما لعناصر ميلشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن أبطال الجيش أوقعوا بعناصر الميلشيا في منطقة شعب بأحواص جنوب جبل صوران الإستراتيجي بجبهة مديرية ناطع ،ما أسفر الكمين عن مقتل 2 من عناصر ميلشيا الحوثي وجرح آخرين.

وعقب الكمين شنت قوات الجيش قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي في ذات المناطق.