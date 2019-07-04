أهم التصريحات في 24 ساعة: ميركل بخير رغم الارتجاف
القاهرة – مصراوي:
قالت أنيجريت كرامب كارينباور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إن الحالة الصحية للمستشارة أنجيلا ميركل جيدة، وفي الجزائر دعا الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى حوار وطني لا يشارك فيه الجيش يمهد لإجراء انتخابات رئاسية، ونفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الاتهامات وأكد عدم مسئولية الجيش الوطني عن استهداف مركز المهاجرين في تاجوراء.
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