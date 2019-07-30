أمريكا تعلق على مقتل طلاب مظاهرات السودان

القاهرة – مصراوي:

دانت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مقتل خمسة مواطنين في مدينة الأُبيض بمحافظة شمال كردفان وسط البلاد.

واعتبرت السفارة عبر حسابها بموقع تويتر أن "استخدام الذخيرة الحية لم يكن في أي وقت الرد المناسب على التظاهر السلمي".

كما أشارت إلى أن "الحادث المأساوي يجعل تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية مدعومة من الشعب السوداني أمراً أكثر إلحاحاً".

وخرج طلاب المدراس الثانوية في مدينة الأُبيض، الإثنين، في مظاهرات احتجاجًا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشُح السلع الغذائية.

وشهدت تلك المسيرات مقتل 5 أشخاص بينهم أربعة من الطلاب، وقالت السلطات السودانية إن "أيادي خفية" تقف وراء استهداف الطلاب المتظاهرين، في حين اتهم معارضون قوات الجيش والدعم السريع بقتل المتظاهرين في المدينة.

واعتبرت القوات المسلحة السودانية في بيان أن عملية استهداف متظاهري الأُبيض تقف وراءه "أيادي خفية تعبث بأرواح الأبرياء وتسفك الدماء"، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو عدم إتمام الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول المرحلة الانتقالية.

ووجهت القوات المسلحة التعازي عبر صفحتها بموقع فيسبوك لأسر الضحايا، مشيرة إلى أن هناك من يريد قيادة البلاد نحو الفوضى العارمة.

فيما قرر المجلس العسكري الانتقالي فرض حظر التجول بمدن ولاية شمال كردفان بأكملها.

ونشر المجلس بيانا جاء فيه أن حظر التجول يأتي لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.