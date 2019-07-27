  • عاجل:حار رطب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    "العسكري السوداني" وحركة "عقار" يتفقان على العفو عن المعتقلين السياسيين

    11:00 م السبت 27 يوليه 2019
    "العسكري السوداني" وحركة "عقار" يتفقان على العفو عن المعتقلين السياسيين

    المجلس العسكري السوداني

    الخرطوم - (د ب أ):

    اتفق المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين.

    كما اتفق الجانبان على إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع.

    وأمن الجانبان في الاجتماع الذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه محمد حمدان دقلو "حميداني"، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، أمنا على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.

    وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس العسكري مع الحركة الشعبية جناح الحلو (عبدالعزيز الحلو).

    المجلس العسكري السوداني حركة عقار عفو عن المعتقلين

    الخبر التالى:

    زعيم حزب اليسار الألماني يطالب بتأميم كل شركات الطيران لحماية المناخ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان