لأول مرة| سعوديون وعراقيون في ضيافة الاحتلال.. وهكذا استقبلهم فلسطينيون (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت تل أبيب استضافتها وفدًا إعلاميًا عربيًا هذا الأسبوع، يضم 6 صحفيين من دول عربية بينهم، سعوديون وعراقيون، للمرة الأولى وذلك بهدف "التعرّف عن قُرب على المجتمع الإسرائيلي"، حسبما أعلنت وزارة خارجية الاحتلال في بيان رسمي.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر يوم الأحد، إن الوفد الإعلامي العربي سيلتقي نوابًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومسؤولين في وزارة الخارجية، وأكاديميين إسرائيليين. وسيتضمن برنامج الزيارة متحف المحرقة النازية "ياد فاشيم"، والأماكن المقدسة في القدس، ومدن الناصرة وحيفا وتل أبيب.

وأوضحت أن الزيارة جاءت بمبادرة من القسم العربي في الوزارة؛ بهدف إطلاع الصحفيين- القادم بعضهم من دول لا تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل- على موقفها من قضايا سياسية وجيوسياسية، والتعرف على المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته.

ورحّب المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال، يوفال روتيم، بالوفد الإعلامي العربي في تغريدة عبر تويتر، وقال إن الزيارة ستسمح للضيوف بالتعرف على المجتمع الإسرائيلي عن قرب.

A delegation organized by @IsraelMFA, of media figures from Arab countries, including from #Iraq & #SaudiArabia, arrived in Israel today.



No doubt this visit will allow our guests to get to know the Israeli society in all its diversity from up close.



Welcome to Israel! 🇮🇱🇮🇶🇸🇦🇯🇴 https://t.co/bB9rxZlTAa