لأول مرة| سعوديون وعراقيون في ضيافة الاحتلال.. وهكذا استقبلهم فلسطينيون (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت تل أبيب استضافتها وفدًا إعلاميًا عربيًا هذا الأسبوع، يضم 6 صحفيين من دول عربية بينهم، سعوديون وعراقيون، للمرة الأولى وذلك بهدف "التعرّف عن قُرب على المجتمع الإسرائيلي"، حسبما أعلنت وزارة خارجية الاحتلال في بيان رسمي.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر يوم الأحد، إن الوفد الإعلامي العربي سيلتقي نوابًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومسؤولين في وزارة الخارجية، وأكاديميين إسرائيليين. وسيتضمن برنامج الزيارة متحف المحرقة النازية "ياد فاشيم"، والأماكن المقدسة في القدس، ومدن الناصرة وحيفا وتل أبيب.

وأوضحت أن الزيارة جاءت بمبادرة من القسم العربي في الوزارة؛ بهدف إطلاع الصحفيين- القادم بعضهم من دول لا تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل- على موقفها من قضايا سياسية وجيوسياسية، والتعرف على المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته.

ورحّب المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال، يوفال روتيم، بالوفد الإعلامي العربي في تغريدة عبر تويتر، وقال إن الزيارة ستسمح للضيوف بالتعرف على المجتمع الإسرائيلي عن قرب.

A delegation organized by @IsraelMFA, of media figures from Arab countries, including from #Iraq & #SaudiArabia, arrived in Israel today.



No doubt this visit will allow our guests to get to know the Israeli society in all its diversity from up close.



Welcome to Israel! 🇮🇱🇮🇶🇸🇦🇯🇴 https://t.co/bB9rxZlTAa — Yuval Rotem 🇮🇱 (@Yuval_Rotem) July 21, 2019

وبينما لم تُعلن خارجية الاحتلال مدة الزيارة رسميًا، أو هويّات الإعلاميين العرب الحضور، قال حسن كعبية، المتحدث باسم الوزارة بالعربية، إن الوفد "يتكون من "أشخاص يعرفونهم جيدًا من صحفيين ومدوّنين وناشطين، ويتضمن أكاديميًا وطالبًا وكاتبًا، حسبما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

بيد أنه رفض الكشف عن أسمائهم أو جهة عملهم؛ لأن هذا قد يجعلهم في مأزق في أوطانهم، على حدّ قوله.

وقال كعبية إن الزيارة جرى تنظيمها "بدون عِلم الدول التي جاء منها الوفد الإعلامي، مُشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى التي يأتي فيها وفد إعلامي عربي إلى إسرائيل بشكل مباشر، من دول لا تُقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وفق "جيروزاليم بوست".

كما رحّب القائم بأعمال المتحدث باسم خارجية الاحتلال، نزار عامر، بزيارة الوفد الإعلامي العربي. وغرّد عبر تويتر يوم الأحد: "ترحب وزارة الخارجية بزيارة وفد من الإعلاميين العرب بمشاركة إعلاميين من السعودية والعراق".

ووصف الأمر بأنه "خطوة مهمة لبناء جسر السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب". وتابع: "حللتم أهلًا ووطأتم سهلًا".

ترحب وزارة الخارجية بزيارة وفد من الإعلاميين العرب بمشاركة إعلاميين من السعودية والعراق.

خطوة مهمة لبناء جسر السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

حللتم أهلاً وطأتم سهلاً — Nizar Amer (@NizarAmer) July 21, 2019

وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، أمس الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال التقى وفدًا يضم صحفيين من دول عربية وقال بعد اللقاء: "هذه هي زيارة في بالغ الأهمية. فهنالك القِوى المعنية بإرجاعنا إلى الوراء إلا أننا نتقدم إلى الأمام. قلت لهم إن القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار الشرق الأوسط من داخله هي إسرائيل".

التقى رئيس الوزراء نتنياهو بوفد يضم صحفيين من دول عربية وقال بعد اللقاء: "هذه هي زيارة في بالغ الأهمية. فهنالك القوى المعنية بإرجاعنا إلى الوراء إلا أننا نتقدم إلى الأمام. قلت لهم إن القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار الشرق الأوسط من داخله هي إسرائيل" — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 23, 2019

كما نشرت مقطع فيديو لرسالة وجّهها نتنياهو لوفد الصحفيين العرب، جاء فيها: "يمكنني القول بكل قناعة إنه بدون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده داعش".

رئيس الوزراء نتنياهو لصحفيين من دول عربية يزورون إسرائيل: "يمكنني القول بكل قناعة إنه بدون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده داعش" pic.twitter.com/WXXH7EjMNt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 23, 2019

وهاجم فلسطينيون "مدونا سعوديا" يدعى محمد سعود أثناء زيارته للأقصى مرتديا الزي السعودي، واعتدى شبان فلسطينيون عليه لفظيا وهاجموه لتلبيته دعوة إسرائيل، وبصق عليه أحدهم أكثر من مرة. وأدان مسؤولون حكوميون إسرائيليون الاعتداء الثلاثاء إثر انتشار شريط فيديو يصور الحادثة.