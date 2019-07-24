مصرفي تركي يعود إلى بلاده اليوم بعد توقيفه 28 شهرا في أمريكا

أنقرة - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأنه من المنتظر أن يصل إلى البلاد اليوم الأربعاء نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، الذي جرى توقيفه في الولايات المتحدة لمدة 28 شهرا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مصلحة السجون بالولايات المتحدة أن السلطات الأمريكية أطلقت سراح أتيلا من مركز الاحتجاز، وأنه تم تسليمه إلى مسؤولي مكتب الهجرة الأمريكي تمهيدا لعودته إلى تركيا.

وكانت الولايات المتحدة احتجزت أتيلا في نيويورك في مارس من عام 2017 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وتضمنت الاتهامات التي واجهها التآمر للتحايل على العقوبات المفروضة من جانب واشنطن على طهران في مخطط غسل أموال بقيمة ملايين الدولارات.